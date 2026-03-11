 Aller au contenu
Arts et spectacles
Dévoilement de la programmation

Roxane Bruneau sera-t-elle aux côtés de Michael Bublé au FEQ?

par 98.5

0:00
8:58

Entendu dans

Le Québec maintenant

le 11 mars 2026 15:40

Avec

Philippe Cantin
Philippe Cantin
Catherine Beauchamp
Catherine Beauchamp
Roxane Bruneau sera-t-elle aux côtés de Michael Bublé au FEQ?
Michael Bublé se produira sur la grande scène du FEQ le dimanche 12 juillet prochain / La Presse Canadienne / Darryl Dyck

Tous les billets du Festival d'été de Québec en admission générale se sont vendus en quelques minutes seulement. Avez-vous votre passe?

La chroniqueuse culturelle Catherine Beauchamp nomme les grands noms de la programmation du festival, qui s'étend sur une dizaine de jours.

L'animateur Philippe Cantin y va même d'une prédiction: Roxane Bruneau se joindra à Michael Bublé pour au moins une chanson, après une collaboration récente entre les deux artistes.

Écoutez la chronique culturelle de Catherine Beauchamp au micro de Philippe Cantin, mercredi après-midi.

