Sports
La LNH a révisé sa décision

Affaire Evgenii Dadonov: Les Sénateurs d'Ottawa pourront repêcher au 1er tour

le 12 mars 2026 21:12

Affaire Evgenii Dadonov: Les Sénateurs d'Ottawa pourront repêcher au 1er tour
Dadonov a également porté les couleurs des Canadiens pendant près d'une saison (2022-2023). / AP Photo/John Locher

Les Sénateurs pourront finalement repêcher au premier tour lors du prochain repêchage de la LNH. Ils s'étaient vu retirer un choix de premier tour lors de l'un des deux précédents encans en raison d'une transaction impliquant l'attaquant Evgenii Dadonov.

En 2021, le directeur général de l'époque, Pierre Dorion, avait échangé l'attaquant russe aux Golden Knights de Vegas sans informer son interlocuteur que le joueur détenait une clause de non-échange de 10 équipes.

La saison suivante, Vegas a refilé Dadonov aux Ducks d’Anaheim, sans savoir que le club californien se trouvait sur ladite liste du Russe. 

Jeudi, la LNH a revu à la baisse la pénalité imposé en 2023 aux Sénateurs d'Ottawa.

Écoutez le journaliste sportif Maxime Sarrasin commenter les nouveaux développements dans cette histoire, jeudi, avec l'animateur Jérémie Rainville. 

Autres sujets abordés

  • Mboko s’incline en deux manches face à Sabalenka à Indian Wells;
  • Mathématiquement parlant, les Canadiens sont quasi assuré de faire les séries.

