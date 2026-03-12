La LNH a révisé sa décision

Les Sénateurs pourront finalement repêcher au premier tour lors du prochain repêchage de la LNH. Ils s'étaient vu retirer un choix de premier tour lors de l'un des deux précédents encans en raison d'une transaction impliquant l'attaquant Evgenii Dadonov.

En 2021, le directeur général de l'époque, Pierre Dorion, avait échangé l'attaquant russe aux Golden Knights de Vegas sans informer son interlocuteur que le joueur détenait une clause de non-échange de 10 équipes.

La saison suivante, Vegas a refilé Dadonov aux Ducks d’Anaheim, sans savoir que le club californien se trouvait sur ladite liste du Russe.

Jeudi, la LNH a revu à la baisse la pénalité imposé en 2023 aux Sénateurs d'Ottawa.

Jeudi, la LNH a revu à la baisse la pénalité imposé en 2023 aux Sénateurs d'Ottawa.

