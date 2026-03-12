Victoire face aux Sénateurs

Les Canadiens de Montréal l'ont emporté 3-2 contre les Sénateurs d'Ottawa, mercredi soir, en partie grâce à une performance époustouflante du jeune gardien Jacob Fowler.
Rappelé du Rocket de Laval en raison des ennuis de Samuel Montembeault, l'Américain de 21 ans a multiplié les arrêts spectaculaires, bloquant notamment six tirs dans les deux dernières minutes de jeu pour préserver l'avance des siens.
Écoutez le chroniqueur sportif Jean-Michel Bourque faire le point, jeudi matin, à l'émission de Patrick Lagacé.
Autres sujets abordés
- Le Canada accède aux quarts de finale de la Classique mondiale de baseball pour la première fois de son histoire;
- Les Canadiens affronteront les Américains au prochain tour, ces derniers ayant été surpris par l'Italie plus tôt dans le tournoi;
- L'équipe d'Italie célèbre chaque coup de circuit avec une machine à espresso directement sur le banc des joueurs.