Victoire face aux Sénateurs

Les Canadiens de Montréal l'ont emporté 3-2 contre les Sénateurs d'Ottawa, mercredi soir, en partie grâce à une performance époustouflante du jeune gardien Jacob Fowler.

Rappelé du Rocket de Laval en raison des ennuis de Samuel Montembeault, l'Américain de 21 ans a multiplié les arrêts spectaculaires, bloquant notamment six tirs dans les deux dernières minutes de jeu pour préserver l'avance des siens.

Écoutez le chroniqueur sportif Jean-Michel Bourque faire le point, jeudi matin, à l'émission de Patrick Lagacé.

