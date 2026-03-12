 Aller au contenu
Sports
Victoire face aux Sénateurs

«Fowler a démontré une fois de plus son calme et sa confiance»

Lagacé le matin

le 12 mars 2026 05:50

Patrick Lagacé
Jean-Michel Bourque
Le tour du chapeau de Jean-Michel Bourque / Cogeco Média

Les Canadiens de Montréal l'ont emporté 3-2 contre les Sénateurs d'Ottawa, mercredi soir, en partie grâce à une performance époustouflante du jeune gardien Jacob Fowler.

Rappelé du Rocket de Laval en raison des ennuis de Samuel Montembeault, l'Américain de 21 ans a multiplié les arrêts spectaculaires, bloquant notamment six tirs dans les deux dernières minutes de jeu pour préserver l'avance des siens.

Écoutez le chroniqueur sportif Jean-Michel Bourque faire le point, jeudi matin, à l'émission de Patrick Lagacé.

Autres sujets abordés

  • Le Canada accède aux quarts de finale de la Classique mondiale de baseball pour la première fois de son histoire;
  • Les Canadiens affronteront les Américains au prochain tour, ces derniers ayant été surpris par l'Italie plus tôt dans le tournoi;
  • L'équipe d'Italie célèbre chaque coup de circuit avec une machine à espresso directement sur le banc des joueurs.

