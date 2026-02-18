Le survol de l'actualité sportive

 Aller au contenu
Deux autres médailles en patinage et une frousse au hockey

par 98.5 Sports

Entendu dans

Bonsoir les sportifs

le 18 février 2026 21:20

Avec

Jeremy Filosa
Jean-François Baril
Jean-François Baril
Jeremy Filosa / Cogeco Média

Écoutez le journaliste Jeremy Filosa survoler l'actualité sportive avec l'animateur Jean-François Baril à l'émission Bonsoir les sportifs.

Jeux de Milan

  • Une médaille d'or pour Steven Dubois et une de bronze pour le relais féminin en patinage courte piste;
  • Hockey: le Canada bat la Tchéquie à la 11e heure;
  • Nick Suzuki sauve les meubles pour le Canada
  • Mitch Marner joue les héros en prolongation;
  • Blessé, Sidney Crosby sera examiné dans les prochaines heures;
  • Le Canada va affronter la Finale, vendredi.
  • Curling: les hommes et les femmes l'emportent contre l'Italie;
  • On parle du programme de jeudi.

Les autres sujets discutés

  • Patrik Laine était de retour à l'entraînement des Canadiens;
  • Les transactions pourront reprendre dès lundi dans la LNH.
  • Manny Pacquiao va remonter sur le ring à 47 ans.

