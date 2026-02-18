Le survol de l'actualité sportive

Écoutez le journaliste Jeremy Filosa survoler l'actualité sportive avec l'animateur Jean-François Baril à l'émission Bonsoir les sportifs.
Jeux de Milan
- Une médaille d'or pour Steven Dubois et une de bronze pour le relais féminin en patinage courte piste;
- Hockey: le Canada bat la Tchéquie à la 11e heure;
- Nick Suzuki sauve les meubles pour le Canada
- Mitch Marner joue les héros en prolongation;
- Blessé, Sidney Crosby sera examiné dans les prochaines heures;
- Le Canada va affronter la Finale, vendredi.
- Curling: les hommes et les femmes l'emportent contre l'Italie;
- On parle du programme de jeudi.
Les autres sujets discutés
- Patrik Laine était de retour à l'entraînement des Canadiens;
- Les transactions pourront reprendre dès lundi dans la LNH.
- Manny Pacquiao va remonter sur le ring à 47 ans.