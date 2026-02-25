Retour d'Alex Newhook

Écoutez le journaliste Jeremy Filosa survoler l'actualité sportive en compagnie de l'animateur Jérémie Rainville.
Les sujets discutés
- Alex Newhook sera de retour au jeu pour les Canadiens, jeudi, contre les Islanders... mais pas Patrik Laine;
- Geoff Molson a refinancé le Centre Bell pour 600 millions $ Pourquoi? Pour bâtir un nouveau centre d'entraînement?
- Sydney Crosby ratera au moins quatre semaines de jeu;
- La prolongation à trois contre trois va demeurer lors des Jeux d'hiver;
- De nouvelles règles au soccer avant la Coupe du monde?;
- Des nouvelles de Charles-Émile Brunet;
- Plus de peur que de mal pour Alphonso Davies.