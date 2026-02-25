 Aller au contenu
Sports
Retour d'Alex Newhook

«Des choix difficiles à faire pour Martin St-Louis»

par 98.5 Sports

0:00
9:35

Entendu dans

Bonsoir les sportifs

le 25 février 2026 21:30

Avec

Jérémie Rainville
Jérémie Rainville
Jeremy Filosa
Jeremy Filosa
«Des choix difficiles à faire pour Martin St-Louis»
Filosa en rafale / Cogeco Média

Écoutez le journaliste Jeremy Filosa survoler l'actualité sportive en compagnie de l'animateur Jérémie Rainville.

Les sujets discutés

  • Alex Newhook sera de retour au jeu pour les Canadiens, jeudi, contre les Islanders... mais pas Patrik Laine;
  • Geoff Molson a refinancé le Centre Bell pour 600 millions $ Pourquoi? Pour bâtir un nouveau centre d'entraînement?
  • Sydney Crosby ratera au moins quatre semaines de jeu;
  • La prolongation à trois contre trois va demeurer lors des Jeux d'hiver;
  • De nouvelles règles au soccer avant la Coupe du monde?;
  • Des nouvelles de Charles-Émile Brunet;
  • Plus de peur que de mal pour Alphonso Davies.

Vous aimerez aussi

Une distinction de Donald Trump à Connor Hellebuyck qui fait sourciller
Lagacé le matin
Une distinction de Donald Trump à Connor Hellebuyck qui fait sourciller
0:00
5:46
Financement des athlètes: «On est pas mal dans les pires» -Laurent Dubreuil
Lagacé le matin
Financement des athlètes: «On est pas mal dans les pires» -Laurent Dubreuil
0:00
9:16

Parce que vous voulez tout savoir!

Ne manquez rien de l’actualité, des chroniques ou moments forts de vos animateurs et émissions préférés.

En m’abonnant, j’accepte de recevoir des communications par courriel de Cogeco Média et de ses sociétés affiliées, y compris des nouvelles, des mises à jour, des activités et des concours. Vous pouvez vous désabonner en tout temps en utilisant le lien au bas de nos courriels ou en nous contactant par le biais de notre Politique en matière de protection des renseignements personnels. Veuillez noter, cependant, que nous pouvons continuer à vous envoyer des communications liées au service et d’autres communications non commerciales. Ce site est protégé par reCAPTCHA et la politique de confidentialité de Google et les les conditions d'utilisation s'appliquent.

Dernièrement dans Bonsoir les sportifs

Voir tout
De la congestion à l'entraînement du Tricolore
Rattrapage
Survol de l'actualité sportive
De la congestion à l'entraînement du Tricolore
Le Canada hors du Top 5 des médailles depuis 1994
Rattrapage
Médailles aux Jeux de Milan
Le Canada hors du Top 5 des médailles depuis 1994
«La vraie défaite est au tableau indicateur ou par rapport au développement?»
Rattrapage
L'âge de l'équipe canadienne
«La vraie défaite est au tableau indicateur ou par rapport au développement?»
«Je suis certain que, Crosby, même à 60 %, il est là» -Jeremy Filosa
Rattrapage
Crosby va-t-il jouer contre la Finlande?
«Je suis certain que, Crosby, même à 60 %, il est là» -Jeremy Filosa
«Une année record en termes de marques de vélo présentes» -Yvan Martineau
Rattrapage
Le salon du vélo 2026
«Une année record en termes de marques de vélo présentes» -Yvan Martineau
Deux autres médailles en patinage et une frousse au hockey
Rattrapage
Le survol de l'actualité sportive
Deux autres médailles en patinage et une frousse au hockey
Un plafond salarial au baseball?
Rattrapage
Le survol de l'actualité
Un plafond salarial au baseball?
«Il faut que l'équipe de France progresse encore» -Denis Perez
Rattrapage
Jeux de Milan
«Il faut que l'équipe de France progresse encore» -Denis Perez
Joe Veleno commente le tournoi de hockey des Jeux de Milan
Rattrapage
Filosa en rafale
Joe Veleno commente le tournoi de hockey des Jeux de Milan
La fierté d'un père: Courtney Sarault marque l'histoire aux Jeux de Milan
Rattrapage
Yves Sarault à Bonsoir les sportifs
La fierté d'un père: Courtney Sarault marque l'histoire aux Jeux de Milan
Trois autres médailles pour le Canada
Rattrapage
Jeux de Milan
Trois autres médailles pour le Canada
Une quatrième médaille pour le Canada
Rattrapage
Jeux de Milan
Une quatrième médaille pour le Canada
Ne pas être aux jeux: «Ça m'a fait un petit pincement au coeur» -Charles Hamelin
Rattrapage
Il en a vaincu cinq
Ne pas être aux jeux: «Ça m'a fait un petit pincement au coeur» -Charles Hamelin
Jeux de Milan: le Canada ajoute une troisième médaille à sa récolte
Rattrapage
Filosa en rafale
Jeux de Milan: le Canada ajoute une troisième médaille à sa récolte