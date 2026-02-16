Jeux de Milan

Le joueur de hockey Denis Perez a participé à cinq Jeux d'hiver pour la France depuis 1988.
Écoutez Denis Perez commenter le match entre le Canada et le France au micro de Louis Jean, à l'émission Bonsoir les sportifs.
Les sujets discutés
- L'écart entre le Canada et la France au hockey est encore énorme;
- La bagarre entre Pierre Crinon et Tom Wilson a valu une suspension à Crinon de sa fédération;
- Tim Bozon aurait-il pu aider la France?
- Sa fierté de représenter la France lors de nombreux jeux.