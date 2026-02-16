 Aller au contenu
Jeux de Milan
Jeux de Milan

«Il faut que l'équipe de France progresse encore» -Denis Perez

98.5 Sports

Entendu dans

Bonsoir les sportifs

le 16 février 2026 22:13

Avec

Louis Jean
Louis Jean
«Il faut que l'équipe de France progresse encore» -Denis Perez
Le Canada a écrasé la France 10-2. / AP/Hassan Ammar

Le joueur de hockey Denis Perez a participé à cinq Jeux d'hiver pour la France depuis 1988.

Écoutez Denis Perez commenter le match entre le Canada et le France au micro de Louis Jean, à l'émission Bonsoir les sportifs.

Les sujets discutés

  • L'écart entre le Canada et la France au hockey est encore énorme;
  • La bagarre entre Pierre Crinon et Tom Wilson a valu une suspension à Crinon de sa fédération;
  • Tim Bozon aurait-il pu aider la France?
  •  Sa fierté de représenter la France lors de nombreux jeux.

