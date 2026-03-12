Un risque payant pour les Canadiens

Du haut de ses 33 arrêts, Jacob Fowler a su être à la hauteur mercredi soir dans le match opposant les Canadiens aux Sénateurs.

Le risque de l'entraîneur Martin St-Louis a payé, remarque l'analyste Louis Jean, qui parle d'un plan exécuté «à la perfection» par l'organisation du CH.

