Un risque payant pour les Canadiens

Du haut de ses 33 arrêts, Jacob Fowler a su être à la hauteur mercredi soir dans le match opposant les Canadiens aux Sénateurs.
Le risque de l'entraîneur Martin St-Louis a payé, remarque l'analyste Louis Jean, qui parle d'un plan exécuté «à la perfection» par l'organisation du CH.
Écoutez l'analyste sportif Louis Jean commenter le tout, jeudi en début de soirée, au micro de Philippe Cantin.
«Le ménage à trois a fait en sorte que, quand Fowler est arrivé, il s'est fait des chums, il a compris la réalité et la job de travailler tous les jours dans la Ligue nationale de hockey.»
Autre sujet abordé
- Patrik Laine «est plus blessé à l'orgueil parce qu'il n'y a aucune raison qu'il ne joue pas»