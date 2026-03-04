Alors que l'Alliance de Montréal s'apprête à lancer sa cinquième saison, une autre formation professionnelle de basketball fait vibrer la métropole dans l'ombre relative du Centre Pierre-Charbonneau: la Toundra de Montréal.

Actuellement à sa troisième saison, l'équipe connaît une séquence phénoménale de neuf victoires consécutives et se bat présentement pour le premier rang de sa ligue, qui regroupe six formations du Québec, de l'Ontario et de Terre-Neuve.

