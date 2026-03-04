 Aller au contenu
Basketball
Basketball

Toundra de Montréal: «Un bijou méconnu de la scène sportive québécoise»

par 98.5

Bonsoir les sportifs

le 4 mars 2026 23:16

Jérémie Rainville
Jérémie Rainville
Maxim P. Paquet
Maxim P. Paquet
Toundra de Montréal: «Un bijou méconnu de la scène sportive québécoise»
Maxim P. Paquet / Cogeco Média

Alors que l'Alliance de Montréal s'apprête à lancer sa cinquième saison, une autre formation professionnelle de basketball fait vibrer la métropole dans l'ombre relative du Centre Pierre-Charbonneau: la Toundra de Montréal.

Actuellement à sa troisième saison, l'équipe connaît une séquence phénoménale de neuf victoires consécutives et se bat présentement pour le premier rang de sa ligue, qui regroupe six formations du Québec, de l'Ontario et de Terre-Neuve.

Écoutez le spécialiste basketball Maxim P. Paquet discuter de l'ascension de la Toundra, mercredi soir, à Bonsoir les sportifs.

