Filosa en rafale

Martin St-Louis modifie ses trios:
- Juraj Slafkovsky réintègre le premier trio avec Suzuki et Caufield;
- Alex Newhook se retrouve au sein du deuxième trio avec Kapanen et Demidov;
- Kirby Dach est rétrogradé sur le 3e trio avec Bolduc et Evans;
- On fait le tour des échanges majeurs dans la LNH
Les autres sujets discutés
- Les médias rencontrent l'équipe d'entraîneurs des Alouettes;
- Les Alouettes ont perdu plusieurs joueurs qui ont remporté la coupe Grey en 2023;
- Le défenseur canadien Alphonso Davies était de retour sur le terrain avec le Bayern;
- Classique mondiale de baseball: on connaît les favoris.