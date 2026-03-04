Filosa en rafale

Écoutez le journaliste Jeremy Filosa survoler l'actualité sportive en compagnie de l'animateur Jérémie Filosa à l'émission Bonsoir les sportifs.
Les sujets discutés
- On fait le survol des transactions dans la LNH à moins de 48 heures de la date butoir des échanges;
- Certains échanges ne sont pas encore confirmés. On en parle;
- Les Panthers de la Floride seraient vendeurs et ils seraient prêts à échanger le gardien Sergei Bobrovsky;
- Classique mondiale de baseball: une dernière victoire pour le Canada en matchs préparatoires;
- Steven Butler remonte dans le ring à Montréal, jeudi soir;
- Le Québécois Sean Thomas Erlington des Alouettes annonce sa retraite;
- Formule 1: les courses sont maintenues en dépit du conflit au Moyen-Orient;
- Laurent Ciman assistant entraîneur au FC Supra.