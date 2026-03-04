 Aller au contenu
Sports
Filosa en rafale

Le Québécois Sean Thomas Erlington des Alouettes annonce sa retraite

par 98.5 Sports

0:00
10:31

Entendu dans

Bonsoir les sportifs

le 4 mars 2026 21:20

Avec

Jérémie Rainville
Jérémie Rainville
Jeremy Filosa
Jeremy Filosa
Le Québécois Sean Thomas Erlington des Alouettes annonce sa retraite
Filosa en rafale / Cogeco Média

Écoutez le journaliste Jeremy Filosa survoler l'actualité sportive en compagnie de l'animateur Jérémie Filosa à l'émission Bonsoir les sportifs.

Les sujets discutés

  • On fait le survol des transactions dans la LNH à moins de 48 heures de la date butoir des échanges;
  • Certains échanges ne sont pas encore confirmés. On en parle;
  • Les Panthers de la Floride seraient vendeurs et ils seraient prêts à échanger le gardien Sergei Bobrovsky;
  • Classique mondiale de baseball: une dernière victoire pour le Canada en matchs préparatoires;
  • Steven Butler remonte dans le ring à Montréal, jeudi soir;
  • Le Québécois Sean Thomas Erlington des Alouettes annonce sa retraite;
  • Formule 1: les courses sont maintenues en dépit du conflit au Moyen-Orient;
  • Laurent Ciman assistant entraîneur au FC Supra.

Vous aimerez aussi

La 60e édition des Jeux du Québec se déroule à Blainville
Le Québec maintenant
La 60e édition des Jeux du Québec se déroule à Blainville
0:00
9:33
L'état-major des Canadiens peut-il reconsidérer l'évaluation de son club?
Les amateurs de sports
L'état-major des Canadiens peut-il reconsidérer l'évaluation de son club?
0:00
4:01

Parce que vous voulez tout savoir!

Ne manquez rien de l’actualité, des chroniques ou moments forts de vos animateurs et émissions préférés.

En m’abonnant, j’accepte de recevoir des communications par courriel de Cogeco Média et de ses sociétés affiliées, y compris des nouvelles, des mises à jour, des activités et des concours. Vous pouvez vous désabonner en tout temps en utilisant le lien au bas de nos courriels ou en nous contactant par le biais de notre Politique en matière de protection des renseignements personnels. Veuillez noter, cependant, que nous pouvons continuer à vous envoyer des communications liées au service et d’autres communications non commerciales. Ce site est protégé par reCAPTCHA et la politique de confidentialité de Google et les les conditions d'utilisation s'appliquent.

Dernièrement dans Bonsoir les sportifs

Voir tout
Le CH en Californie, naufrage du CF Montréal, date limite dans la LNH
Rattrapage
Filosa en rafale
Le CH en Californie, naufrage du CF Montréal, date limite dans la LNH
Refinancement du Centre Bell pour 600 M$ : pourquoi?
Rattrapage
Canadiens de Montréal
Refinancement du Centre Bell pour 600 M$ : pourquoi?
De la congestion à l'entraînement du Tricolore
Rattrapage
Survol de l'actualité sportive
De la congestion à l'entraînement du Tricolore
Le Canada hors du Top 5 des médailles depuis 1994
Rattrapage
Médailles aux Jeux de Milan
Le Canada hors du Top 5 des médailles depuis 1994
«La vraie défaite est au tableau indicateur ou par rapport au développement?»
Rattrapage
L'âge de l'équipe canadienne
«La vraie défaite est au tableau indicateur ou par rapport au développement?»
«Je suis certain que, Crosby, même à 60 %, il est là» -Jeremy Filosa
Rattrapage
Crosby va-t-il jouer contre la Finlande?
«Je suis certain que, Crosby, même à 60 %, il est là» -Jeremy Filosa
«Une année record en termes de marques de vélo présentes» -Yvan Martineau
Rattrapage
Le salon du vélo 2026
«Une année record en termes de marques de vélo présentes» -Yvan Martineau
Deux autres médailles en patinage et une frousse au hockey
Rattrapage
Le survol de l'actualité sportive
Deux autres médailles en patinage et une frousse au hockey
Un plafond salarial au baseball?
Rattrapage
Le survol de l'actualité
Un plafond salarial au baseball?
«Il faut que l'équipe de France progresse encore» -Denis Perez
Rattrapage
Jeux de Milan
«Il faut que l'équipe de France progresse encore» -Denis Perez
Joe Veleno commente le tournoi de hockey des Jeux de Milan
Rattrapage
Filosa en rafale
Joe Veleno commente le tournoi de hockey des Jeux de Milan
La fierté d'un père: Courtney Sarault marque l'histoire aux Jeux de Milan
Rattrapage
Yves Sarault à Bonsoir les sportifs
La fierté d'un père: Courtney Sarault marque l'histoire aux Jeux de Milan
Trois autres médailles pour le Canada
Rattrapage
Jeux de Milan
Trois autres médailles pour le Canada
Une quatrième médaille pour le Canada
Rattrapage
Jeux de Milan
Une quatrième médaille pour le Canada