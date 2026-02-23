Médailles aux Jeux de Milan

Écoutez le journaliste Jeremy Filosa survoler l'actualité sportive en compagnie de l'animateur Jérémie Rainville à l'émission Bonsoir les sportifs.
Les sujets discutés
Les Jeux de Milan
- Le Canada hors du Top 5 des médailles pour une première fois depuis 1994;
- L’importance d’investir dans le sport, citant le programme À nous le podium, de Vancouver 2010;
- La défaite du Canada au hockey contre les États-Unis;
- La performance de Nick Suzuki et Juraj Slafkovsky;
- Les Canadiens, Connor McDavid en tête, se sont butés à Connor Hellkebucyk;
- L'invitation de Donald Trump qui tombe à plat
- Lindsey Vonn a failli être amputée à la suite de sa blessure subie à Cortina.
Les autres sujets discutés
- On parle du début du camp préparatoire des Blue Jays;
- On teste la reprise vidéo au Baseball majeur;
- L'implication communautaire des Alouettes de Montréal à l’école Pierre-Dupuy.