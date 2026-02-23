 Aller au contenu
Sports
Médailles aux Jeux de Milan

Le Canada hors du Top 5 des médailles depuis 1994

par 98.5 Sports

0:00
16:16

Entendu dans

Bonsoir les sportifs

le 23 février 2026 21:38

Avec

Jérémie Rainville
Jérémie Rainville
Jeremy Filosa
Jeremy Filosa
Le Canada hors du Top 5 des médailles depuis 1994
Jeremy Filosa / Cogeco Média

Écoutez le journaliste Jeremy Filosa survoler l'actualité sportive en compagnie de l'animateur Jérémie Rainville à l'émission Bonsoir les sportifs.

Les sujets discutés

Les Jeux de Milan

  • Le Canada hors du Top 5 des médailles pour une première fois depuis 1994;
  • L’importance d’investir dans le sport, citant le programme À nous le podium, de Vancouver 2010;
  • La défaite du Canada au hockey contre les États-Unis;
  • La performance de Nick Suzuki et Juraj Slafkovsky;
  • Les Canadiens, Connor McDavid en tête, se sont butés à Connor Hellkebucyk;
  • L'invitation de Donald Trump qui tombe à plat
  • Lindsey Vonn a failli être amputée à la suite de sa blessure subie à Cortina.

Les autres sujets discutés

  • On parle du début du camp préparatoire des Blue Jays;
  • On teste la reprise vidéo au Baseball majeur;
  • L'implication communautaire des Alouettes de Montréal à l’école Pierre-Dupuy.

Vous aimerez aussi

«L'Australien ne devait pas finir 1er, ni 2e, et 3e, encore, c'est débattable»
Les amateurs de sports
«L'Australien ne devait pas finir 1er, ni 2e, et 3e, encore, c'est débattable»
0:00
1:21:06
Trump et la récupération politique du sport
Le Québec maintenant
Trump et la récupération politique du sport
0:00
4:34

Parce que vous voulez tout savoir!

Ne manquez rien de l’actualité, des chroniques ou moments forts de vos animateurs et émissions préférés.

En m’abonnant, j’accepte de recevoir des communications par courriel de Cogeco Média et de ses sociétés affiliées, y compris des nouvelles, des mises à jour, des activités et des concours. Vous pouvez vous désabonner en tout temps en utilisant le lien au bas de nos courriels ou en nous contactant par le biais de notre Politique en matière de protection des renseignements personnels. Veuillez noter, cependant, que nous pouvons continuer à vous envoyer des communications liées au service et d’autres communications non commerciales. Ce site est protégé par reCAPTCHA et la politique de confidentialité de Google et les les conditions d'utilisation s'appliquent.

Dernièrement dans Bonsoir les sportifs

Voir tout
«La vraie défaite est au tableau indicateur ou par rapport au développement?»
Rattrapage
L'âge de l'équipe canadienne
«La vraie défaite est au tableau indicateur ou par rapport au développement?»
«Je suis certain que, Crosby, même à 60 %, il est là» -Jeremy Filosa
Rattrapage
Crosby va-t-il jouer contre la Finlande?
«Je suis certain que, Crosby, même à 60 %, il est là» -Jeremy Filosa
«Une année record en termes de marques de vélo présentes» -Yvan Martineau
Rattrapage
Le salon du vélo 2026
«Une année record en termes de marques de vélo présentes» -Yvan Martineau
Deux autres médailles en patinage et une frousse au hockey
Rattrapage
Le survol de l'actualité sportive
Deux autres médailles en patinage et une frousse au hockey
Un plafond salarial au baseball?
Rattrapage
Le survol de l'actualité
Un plafond salarial au baseball?
«Il faut que l'équipe de France progresse encore» -Denis Perez
Rattrapage
Jeux de Milan
«Il faut que l'équipe de France progresse encore» -Denis Perez
Joe Veleno commente le tournoi de hockey des Jeux de Milan
Rattrapage
Filosa en rafale
Joe Veleno commente le tournoi de hockey des Jeux de Milan
La fierté d'un père: Courtney Sarault marque l'histoire aux Jeux de Milan
Rattrapage
Yves Sarault à Bonsoir les sportifs
La fierté d'un père: Courtney Sarault marque l'histoire aux Jeux de Milan
Trois autres médailles pour le Canada
Rattrapage
Jeux de Milan
Trois autres médailles pour le Canada
Une quatrième médaille pour le Canada
Rattrapage
Jeux de Milan
Une quatrième médaille pour le Canada
Ne pas être aux jeux: «Ça m'a fait un petit pincement au coeur» -Charles Hamelin
Rattrapage
Il en a vaincu cinq
Ne pas être aux jeux: «Ça m'a fait un petit pincement au coeur» -Charles Hamelin
Jeux de Milan: le Canada ajoute une troisième médaille à sa récolte
Rattrapage
Filosa en rafale
Jeux de Milan: le Canada ajoute une troisième médaille à sa récolte
«Je suis très inquiète de la blessure de Marie-Philip Poulin, elle a une importance capitale pour l'équipe»
Rattrapage
Jeux de Milan
«Je suis très inquiète de la blessure de Marie-Philip Poulin, elle a une importance capitale pour l'équipe»
Jeux de Milan: une deuxième médaille pour le Canada
Rattrapage
Filosa en rafale
Jeux de Milan: une deuxième médaille pour le Canada