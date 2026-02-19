Crosby va-t-il jouer contre la Finlande?

Écoutez le journaliste Jeremy Filosa survoler l'actualité sportive en compagnie de l'animateur Jean-François Baril, à l'émission Bonsoir les sportifs.
Les sujets discutés
Les Jeux du Milan
- Hockey féminin: les Canadiennes s'inclinent contre les Américaines en finale;
- Les Canadiennes ont joué sur les talons en troisième période;
- Quelques erreurs d'exécution ont coûté cher
- Hockey masculin: est-ce que Sidney Crosby sera là contre la Finlande, vendredi?
- Curling masculin: le Canada en finale, une médaille à venir. Or ou argent?
Les autres sujets discutés
- Blue Jays: Kevin Gausman songerait à prendre sa retraite au terme de la saison à venir;
- Baseball: 15 équipes n'auront pas de télédiffuseur en 2026;
- Soccer: on s'inquiète de l'avenir des Whitecaps à Vancouver;
- Un tout nouveau stade pour le Fire de Chicago... et pour les Bears.