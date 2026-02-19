 Aller au contenu
Hockey
L'âge de l'équipe canadienne

«La vraie défaite est au tableau indicateur ou par rapport au développement?»

par 98.5 Sports

0:00
10:39

Entendu dans

Bonsoir les sportifs

le 19 février 2026 21:48

Avec

Patricia Ann Beaulieu
Patricia Ann Beaulieu
Jean-François Baril
Jean-François Baril
«La vraie défaite est au tableau indicateur ou par rapport au développement?»
Patricia Ann Beaulieu / Cogeco Média

Les Canadiennes ont perdu la finale de hockey féminin contre les Américaines aux Jeux de Milan.

Écoutez la spécialiste du sport féminin Patricia Ann Beaulieu à ce sujet au micro de Jean-François Baril, à Bonsoir les sportifs.

Les sujets discutés

  • Les Canadiennes ont joué leur meilleur match;
  • On souligne le rôle clé de Caroline Harvey et la performance de Marie-Philip Poulin;
  • La fin possible d’un cycle pour des vétéranes comme Spooner, Jenner et Ambrose;
  • On évoque la relève et le développement du hockey féminin au Canada face à la jeunesse américaine;
  • On parle de l'avenir de Poulin qui vise les Mondiaux 2027 à Québec. Mais les Jeux d'hiver de 2030?

