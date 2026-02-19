L'âge de l'équipe canadienne

Les Canadiennes ont perdu la finale de hockey féminin contre les Américaines aux Jeux de Milan.
Écoutez la spécialiste du sport féminin Patricia Ann Beaulieu à ce sujet au micro de Jean-François Baril, à Bonsoir les sportifs.
Les sujets discutés
- Les Canadiennes ont joué leur meilleur match;
- On souligne le rôle clé de Caroline Harvey et la performance de Marie-Philip Poulin;
- La fin possible d’un cycle pour des vétéranes comme Spooner, Jenner et Ambrose;
- On évoque la relève et le développement du hockey féminin au Canada face à la jeunesse américaine;
- On parle de l'avenir de Poulin qui vise les Mondiaux 2027 à Québec. Mais les Jeux d'hiver de 2030?