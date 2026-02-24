Survol de l'actualité sportive

Écoutez le journaliste Jeremy Filosa survoler l'actualité sportive avec l'animateur Jérémie Rainville à l'émission Bonsoir les sportifs.
Les sujets discutés
- C'était le retour à l'entraînement pour - presque - tous les joueurs des Canadiens à Brossard;
- Nick Suzuki et Juraj Slafkovsky ont eu droit à une journée de congé supplémentaire à leur retour de Milan;
- Treizième attaquant, Patrik Laine a fait quelques présences... à la défense durant l'entraînement;
- Un échange de défenseurs entre l'Avalanche du Colorado et les Penguins de Pittsburgh;
- Jonathan Toews ne lèvera pas sa clause de non-échange à Winnipeg;
- Ça fait 17 ans que ça dure: un nouveau stade de baseball à Tampa?;
- Le Français Antoine Griezmann aurait l'oeil sur la MLS.