 Aller au contenu
Sports
Survol de l'actualité sportive

De la congestion à l'entraînement du Tricolore

par 98.5 Sports

0:00
7:37

Entendu dans

Bonsoir les sportifs

le 24 février 2026 21:19

Avec

Jérémie Rainville
Jérémie Rainville
Jeremy Filosa
Jeremy Filosa
De la congestion à l'entraînement du Tricolore
Filosa en rafale / Cogeco Média

Écoutez le journaliste Jeremy Filosa survoler l'actualité sportive avec l'animateur Jérémie Rainville à l'émission Bonsoir les sportifs.

Les sujets discutés

  • C'était le retour à l'entraînement pour - presque - tous les joueurs des Canadiens à Brossard;
  • Nick Suzuki et Juraj Slafkovsky ont eu droit à une journée de congé supplémentaire à leur retour de Milan;
  • Treizième attaquant, Patrik Laine a fait quelques présences... à la défense durant l'entraînement;
  • Un échange de défenseurs entre l'Avalanche du Colorado et les Penguins de Pittsburgh;
  • Jonathan Toews ne lèvera pas sa clause de non-échange à Winnipeg;
  • Ça fait 17 ans que ça dure: un nouveau stade de baseball à Tampa?;
  • Le Français Antoine Griezmann aurait l'oeil sur la MLS.

Vous aimerez aussi

Party des Américains et modèle norvégien: un bilan des Jeux
Lagacé le matin
Party des Américains et modèle norvégien: un bilan des Jeux
0:00
5:59
Le Canada hors du Top 5 des médailles depuis 1994
Bonsoir les sportifs
Le Canada hors du Top 5 des médailles depuis 1994
0:00
16:16

Parce que vous voulez tout savoir!

Ne manquez rien de l’actualité, des chroniques ou moments forts de vos animateurs et émissions préférés.

En m’abonnant, j’accepte de recevoir des communications par courriel de Cogeco Média et de ses sociétés affiliées, y compris des nouvelles, des mises à jour, des activités et des concours. Vous pouvez vous désabonner en tout temps en utilisant le lien au bas de nos courriels ou en nous contactant par le biais de notre Politique en matière de protection des renseignements personnels. Veuillez noter, cependant, que nous pouvons continuer à vous envoyer des communications liées au service et d’autres communications non commerciales. Ce site est protégé par reCAPTCHA et la politique de confidentialité de Google et les les conditions d'utilisation s'appliquent.

Dernièrement dans Bonsoir les sportifs

Voir tout
Le Canada hors du Top 5 des médailles depuis 1994
Rattrapage
Médailles aux Jeux de Milan
Le Canada hors du Top 5 des médailles depuis 1994
«La vraie défaite est au tableau indicateur ou par rapport au développement?»
Rattrapage
L'âge de l'équipe canadienne
«La vraie défaite est au tableau indicateur ou par rapport au développement?»
«Je suis certain que, Crosby, même à 60 %, il est là» -Jeremy Filosa
Rattrapage
Crosby va-t-il jouer contre la Finlande?
«Je suis certain que, Crosby, même à 60 %, il est là» -Jeremy Filosa
«Une année record en termes de marques de vélo présentes» -Yvan Martineau
Rattrapage
Le salon du vélo 2026
«Une année record en termes de marques de vélo présentes» -Yvan Martineau
Deux autres médailles en patinage et une frousse au hockey
Rattrapage
Le survol de l'actualité sportive
Deux autres médailles en patinage et une frousse au hockey
Un plafond salarial au baseball?
Rattrapage
Le survol de l'actualité
Un plafond salarial au baseball?
«Il faut que l'équipe de France progresse encore» -Denis Perez
Rattrapage
Jeux de Milan
«Il faut que l'équipe de France progresse encore» -Denis Perez
Joe Veleno commente le tournoi de hockey des Jeux de Milan
Rattrapage
Filosa en rafale
Joe Veleno commente le tournoi de hockey des Jeux de Milan
La fierté d'un père: Courtney Sarault marque l'histoire aux Jeux de Milan
Rattrapage
Yves Sarault à Bonsoir les sportifs
La fierté d'un père: Courtney Sarault marque l'histoire aux Jeux de Milan
Trois autres médailles pour le Canada
Rattrapage
Jeux de Milan
Trois autres médailles pour le Canada
Une quatrième médaille pour le Canada
Rattrapage
Jeux de Milan
Une quatrième médaille pour le Canada
Ne pas être aux jeux: «Ça m'a fait un petit pincement au coeur» -Charles Hamelin
Rattrapage
Il en a vaincu cinq
Ne pas être aux jeux: «Ça m'a fait un petit pincement au coeur» -Charles Hamelin
Jeux de Milan: le Canada ajoute une troisième médaille à sa récolte
Rattrapage
Filosa en rafale
Jeux de Milan: le Canada ajoute une troisième médaille à sa récolte
«Je suis très inquiète de la blessure de Marie-Philip Poulin, elle a une importance capitale pour l'équipe»
Rattrapage
Jeux de Milan
«Je suis très inquiète de la blessure de Marie-Philip Poulin, elle a une importance capitale pour l'équipe»