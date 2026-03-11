 Aller au contenu
Politique internationale
Le vice-président connaît une certaine popularité

Guerre en Iran et inflation: JD Vance se distance de Trump

par 98.5

Entendu dans

La commission

le 11 mars 2026 13:42

Avec

Nathalie Normandeau
Frédéric Labelle
Frédéric Labelle

et autres

Frédérick Gagnon / Cogeco Média

Alors que le président des États-Unis renie certaines promesses dont celles réduire l'inflation et de ne pas intervenir à l'étranger, son colistier et vice-président, JD Vance, prend ses distances.

Ce dernier est relativement populaire auprès des Américains, explique l'expert Frédérick Gagnon, atteignant les 45 % d'appuis s'il se présentait à la présidentielle en 2028.

Sur quels fronts le vice-président tente-t-il de se démarquer par rapport à Donald Trump?

Écoutez Frédérick Gagnon, titulaire de la Chaire Raoul-Dandurand et directeur de l’Observatoire sur les États-Unis, décortiquer la question à La commission.

Autres sujets abordés

  • Donald Trump et l’Iran: à quoi peut-on s'attendre pour la suite?;
  • Trump réitère que Mark Carney va bientôt devenir le gouverneur du 51e État;
  • Une entente économique entre les États-Unis et Cuba ne fait pas l'affaire du président américain.

