Le vice-président connaît une certaine popularité

Alors que le président des États-Unis renie certaines promesses dont celles réduire l'inflation et de ne pas intervenir à l'étranger, son colistier et vice-président, JD Vance, prend ses distances.
Ce dernier est relativement populaire auprès des Américains, explique l'expert Frédérick Gagnon, atteignant les 45 % d'appuis s'il se présentait à la présidentielle en 2028.
Sur quels fronts le vice-président tente-t-il de se démarquer par rapport à Donald Trump?
Écoutez Frédérick Gagnon, titulaire de la Chaire Raoul-Dandurand et directeur de l’Observatoire sur les États-Unis, décortiquer la question à La commission.
Autres sujets abordés
- Donald Trump et l’Iran: à quoi peut-on s'attendre pour la suite?;
- Trump réitère que Mark Carney va bientôt devenir le gouverneur du 51e État;
- Une entente économique entre les États-Unis et Cuba ne fait pas l'affaire du président américain.