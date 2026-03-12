Hôtels de luxe et sociétés-écrans

Le nouveau guide suprême d'Iran, Mojtaba Khamenei, a une fortune évaluée à plus de 100 milliards d'euros, comptant des hôtels de luxe un peu partout dans le monde.
C'est notamment à travers de sociétés-écrans qu'il fait son argent.
jeudi, à La commission.
Autres sujets abordés
- Direction États-Unis pour le chef conservateur Pierre Poilievre;
- Mark Carney quitte ce vendredi en Norvège pour superviser un exercice militaire;
- Nous sommes à un mois de savoir qui sera le prochain chef ou la prochaine cheffe de la CAQ?