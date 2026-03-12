Hôtels de luxe et sociétés-écrans

Le nouveau guide suprême d'Iran, Mojtaba Khamenei, a une fortune évaluée à plus de 100 milliards d'euros, comptant des hôtels de luxe un peu partout dans le monde.

C'est notamment à travers de sociétés-écrans qu'il fait son argent.

Écoutez les nouvelles en rafales des animateurs Frédéric Labelle et Nathalie Normandeau, jeudi, à La commission.

