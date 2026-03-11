Motion à la Chambre des communes

La grande patronne de Radio-Canada, Marie-Philippe Bouchard, devra expliquer devant le Comité permanent du patrimoine canadien de la Chambre des communes à Ottawa pourquoi la société d’État a conclu une entente avec Prime Vidéo.

Celle-ci prévoit que la programmation de ICI RDI et CBC News soit diffusée sur la plateforme américaine.

Une motion pour réclamer des réponses a été déposée par le Bloc québécois mardi et a été acceptée à l’unanimité par les autres partis.

Écoutez Martin Champoux, député de Drummond pour le Bloc Québécois, à l’émission La commission.