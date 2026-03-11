 Aller au contenu
Arts et spectacles
Motion à la Chambre des communes

Diffusion sur Prime: «Tout le monde veut entendre les raisons de Radio-Canada»

par 98.5

0:00
3:23

Entendu dans

La commission

le 11 mars 2026 13:57

Avec

Nathalie Normandeau
Nathalie Normandeau
Frédéric Labelle
Frédéric Labelle
Diffusion sur Prime: «Tout le monde veut entendre les raisons de Radio-Canada»
Marie-Philippe Bouchard, grande patronne de Radio-Canada / La Presse Canadienne

La grande patronne de Radio-Canada, Marie-Philippe Bouchard, devra expliquer devant le Comité permanent du patrimoine canadien de la Chambre des communes à Ottawa pourquoi la société d’État a conclu une entente avec Prime Vidéo.

Celle-ci prévoit que la programmation de ICI RDI et CBC News soit diffusée sur la plateforme américaine.

Une motion pour réclamer des réponses a été déposée par le Bloc québécois mardi et a été acceptée à l’unanimité par les autres partis.

Écoutez Martin Champoux, député de Drummond pour le Bloc Québécois, à l’émission La commission. 

«Tout le monde était intéressé d’entendre les raisons derrière cette décision de Radio-Canada. [...] Si on a déposé une motion pour demander des réponses, c’est parce que ça nous a préoccupés beaucoup, ça nous a même étonnés cette entente-là. Que Radio-Canada propose le contenu de RDI sur une chaîne appartenant à Amazon, sur une plateforme qui n’est pas canadienne, ça nous étonne beaucoup.»

Martin Champoux

Vous aimerez aussi

Subilon : «C'est un rôle assez ingrat et j'étais content de défendre ça»
Le Québec maintenant
Subilon : «C'est un rôle assez ingrat et j'étais content de défendre ça»
0:00
9:16
RDI sur Prime: «La décision n'aurait pas été soumise au C.A. de Radio-Canada»
La commission
RDI sur Prime: «La décision n'aurait pas été soumise au C.A. de Radio-Canada»
0:00
14:07

Parce que vous voulez tout savoir!

Ne manquez rien de l’actualité, des chroniques ou moments forts de vos animateurs et émissions préférés.

En m’abonnant, j’accepte de recevoir des communications par courriel de Cogeco Média et de ses sociétés affiliées, y compris des nouvelles, des mises à jour, des activités et des concours. Vous pouvez vous désabonner en tout temps en utilisant le lien au bas de nos courriels ou en nous contactant par le biais de notre Politique en matière de protection des renseignements personnels. Veuillez noter, cependant, que nous pouvons continuer à vous envoyer des communications liées au service et d’autres communications non commerciales. Ce site est protégé par reCAPTCHA et la politique de confidentialité de Google et les les conditions d'utilisation s'appliquent.

Dernièrement dans La commission

Voir tout
Un trou dans la programmation du Festival d'été de Québec
Rattrapage
Annulation de dernière minute
Un trou dans la programmation du Festival d'été de Québec
Guerre en Iran et inflation: JD Vance se distance de Trump
Rattrapage
Le vice-président connaît une certaine popularité
Guerre en Iran et inflation: JD Vance se distance de Trump
Une députée du NPD passe au PLC: «Ça m'écoeure», dénonce Frédéric Labelle
Rattrapage
Mark Carney flirte avec une majorité
Une députée du NPD passe au PLC: «Ça m'écoeure», dénonce Frédéric Labelle
Affaire Station10: l'industrie de la coiffure conteste le jugement
Rattrapage
Droits de la personne
Affaire Station10: l'industrie de la coiffure conteste le jugement
Crise pétrolière: l'AIE libère 400 millions de barils des réserves
Rattrapage
Pénurie mondiale de pétrole
Crise pétrolière: l'AIE libère 400 millions de barils des réserves
«Je ne répondrai pas à 40 questions sur les gardiens» -Martin St-Louis
Rattrapage
Fowler partant face aux Sénateurs d'Ottawa
«Je ne répondrai pas à 40 questions sur les gardiens» -Martin St-Louis
Le fort prix du gaz a été «créé de toutes pièces par Mark Carney», selon le PQ
Rattrapage
Les autres provinces paient moins cher
Le fort prix du gaz a été «créé de toutes pièces par Mark Carney», selon le PQ
Météo: entre apocalypse annoncée et réalité du terrain montréalais
Rattrapage
Bottes à crampons et routes salées
Météo: entre apocalypse annoncée et réalité du terrain montréalais
Probable congé d'école mercredi : «Ça, c'était le fun quand on était petit!»
Rattrapage
Verglas
Probable congé d'école mercredi : «Ça, c'était le fun quand on était petit!»
Pourquoi le groupe Angine de Poitrine fait-il autant le «buzz»?
Rattrapage
Une musique aux multiples facettes
Pourquoi le groupe Angine de Poitrine fait-il autant le «buzz»?
Plus d'emplois créés dans le public qu'au privé : «On a un méchant problème»
Rattrapage
Depuis 2029
Plus d'emplois créés dans le public qu'au privé : «On a un méchant problème»
Rembourser la hausse du coût de l'essence: «Je ne sais pas quel sera le montant»
Rattrapage
Bernard Drainville veut verser une aide ponctuelle
Rembourser la hausse du coût de l'essence: «Je ne sais pas quel sera le montant»
Mark Carney se rend en Norvège pour assister aux exercices de l'OTAN
Rattrapage
Nouvelles en rafales
Mark Carney se rend en Norvège pour assister aux exercices de l'OTAN
L'accès des jeunes générations aux services publics est-elle compromise?
Rattrapage
Vieillissement de la population
L'accès des jeunes générations aux services publics est-elle compromise?