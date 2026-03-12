150 000 abonnés d'Hydro-Québec touchés

L'épisode de verglas qui frappe le Québec cause d'importantes perturbations, touchant près de 150 000 abonnés d'Hydro-Québec, principalement en Montérégie et à Montréal.

Cendrix Bouchard, porte-parole de la société d'État, confirme que 550 équipes sont mobilisées pour rétablir le service, rejoignant la promesse du premier ministre François Legault d'un retour à la normale pour 23 h.

Parallèlement, le REM a subi une paralysie totale de ses voies, forçant les usagers à se rabattre sur des navettes insuffisantes.

Le témoignage de Nancy Couet illustre ce chaos, dénonçant un trajet de 2 h 30 pour relier Chambly au centre-ville...

Écoutez Nancy Couet, collègue de Cogeco Média et utilisatrice du REM, et Cendrix Bouchard, porte-parole d’Hydro-Québec, à La commission jeudi.