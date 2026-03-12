 Aller au contenu
Société
150 000 abonnés d'Hydro-Québec touchés

Pannes d’électricité et REM en panne: le Québec sous le verglas

par 98.5

0:00
15:37

Entendu dans

La commission

le 12 mars 2026 12:40

Avec

Nathalie Normandeau
Nathalie Normandeau
Frédéric Labelle
Frédéric Labelle
Pannes d’électricité et REM en panne: le Québec sous le verglas
Le premier ministre du Québec, François Legault, s'entretient avec la PDG d'Hydro-Québec, Claudine Bouchard, à Montréal, le jeudi 12 mars 2026, alors que les pannes de courant se poursuivent à la suite d'une tempête de verglas / Graham Hughes / La Presse Canadienne

L'épisode de verglas qui frappe le Québec cause d'importantes perturbations, touchant près de 150 000 abonnés d'Hydro-Québec, principalement en Montérégie et à Montréal.

Cendrix Bouchard, porte-parole de la société d'État, confirme que 550 équipes sont mobilisées pour rétablir le service, rejoignant la promesse du premier ministre François Legault d'un retour à la normale pour 23 h.

Parallèlement, le REM a subi une paralysie totale de ses voies, forçant les usagers à se rabattre sur des navettes insuffisantes.

Le témoignage de Nancy Couet illustre ce chaos, dénonçant un trajet de 2 h 30 pour relier Chambly au centre-ville...

Écoutez Nancy Couet, collègue de Cogeco Média et utilisatrice du REM, et Cendrix Bouchard, porte-parole d’Hydro-Québec, à La commission jeudi. 

Vous aimerez aussi

Prix de l’essence: pourquoi les réserves stratégiques ne changeront pas la donne
Lagacé le matin
Prix de l’essence: pourquoi les réserves stratégiques ne changeront pas la donne
0:00
4:53
Intelligence artificielle: une étude démontre des risques de violence réelle
Lagacé le matin
Intelligence artificielle: une étude démontre des risques de violence réelle
0:00
2:57

Parce que vous voulez tout savoir!

Ne manquez rien de l’actualité, des chroniques ou moments forts de vos animateurs et émissions préférés.

En m’abonnant, j’accepte de recevoir des communications par courriel de Cogeco Média et de ses sociétés affiliées, y compris des nouvelles, des mises à jour, des activités et des concours. Vous pouvez vous désabonner en tout temps en utilisant le lien au bas de nos courriels ou en nous contactant par le biais de notre Politique en matière de protection des renseignements personnels. Veuillez noter, cependant, que nous pouvons continuer à vous envoyer des communications liées au service et d’autres communications non commerciales. Ce site est protégé par reCAPTCHA et la politique de confidentialité de Google et les les conditions d'utilisation s'appliquent.

Dernièrement dans La commission

Voir tout
Prix des vols: «Il y a une hausse très minime, il ne faut pas partir en peur»
Rattrapage
Une crise prolongée pourrait compliquer le tout
Prix des vols: «Il y a une hausse très minime, il ne faut pas partir en peur»
Indépendantisme en Alberta et au Québec: deux mondes opposés
Rattrapage
L'unité canadienne mise à l'épreuve
Indépendantisme en Alberta et au Québec: deux mondes opposés
Transport public: «Les exemples peinent à prouver l'utilité de la privatisation»
Rattrapage
Les entreprises de transport déficitaires
Transport public: «Les exemples peinent à prouver l'utilité de la privatisation»
Bruno Marchand porte plainte pour une vidéo TikTok jugée diffamatoire
Rattrapage
Une ligne rouge franchie
Bruno Marchand porte plainte pour une vidéo TikTok jugée diffamatoire
Verglas: «C'est tombé plus tard que prévu», explique Ian Lafrenière
Rattrapage
Les pannes électriques seront rétablies sous peu
Verglas: «C'est tombé plus tard que prévu», explique Ian Lafrenière
Le nouveau guide suprême iranien appelle à maintenir le détroit d'Ormuz fermé
Rattrapage
Le régime se maintient en place
Le nouveau guide suprême iranien appelle à maintenir le détroit d'Ormuz fermé
Une première femme à la tête de la police de Laval
Rattrapage
«Elle a de la drive»
Une première femme à la tête de la police de Laval
Seriez-vous prêts à consommer de la musique générée par l’IA?
Rattrapage
Des premiers «faux» chanteurs québécois
Seriez-vous prêts à consommer de la musique générée par l’IA?
«Les normes d'esthétique d'un fruit ont priorité sur les qualités gustatives»
Rattrapage
Le goût des fruits a-t-il changé?
«Les normes d'esthétique d'un fruit ont priorité sur les qualités gustatives»
Tendinite causée par son cellulaire: elle sera indemnisée par la CNESST
Rattrapage
«Maladie professionnelle»
Tendinite causée par son cellulaire: elle sera indemnisée par la CNESST
Diffusion sur Prime: «Tout le monde veut entendre les raisons de Radio-Canada»
Rattrapage
Motion à la Chambre des communes
Diffusion sur Prime: «Tout le monde veut entendre les raisons de Radio-Canada»
Un trou dans la programmation du Festival d'été de Québec
Rattrapage
Annulation de dernière minute
Un trou dans la programmation du Festival d'été de Québec
Guerre en Iran et inflation: JD Vance se distance de Trump
Rattrapage
Le vice-président connaît une certaine popularité
Guerre en Iran et inflation: JD Vance se distance de Trump
Une députée du NPD passe au PLC: «Ça m'écoeure», dénonce Frédéric Labelle
Rattrapage
Mark Carney flirte avec une majorité
Une députée du NPD passe au PLC: «Ça m'écoeure», dénonce Frédéric Labelle