Le goût des fruits a-t-il changé?

«Les normes d'esthétique d'un fruit ont priorité sur les qualités gustatives»

le 11 mars 2026 14:42

Nathalie Normandeau
Nathalie Normandeau
Frédéric Labelle
Frédéric Labelle
Prioriser l'esthétique au profit du goût dure depuis une trentaine d'années en Amérique du Nord selon Guy Millette / Adobe Stock / bit24

L'Amérique du Nord fait mauvaise figure en ce qui concerne la qualité des fruits qu'on y importe, d'abord et avant tout parce que leur esthétique est priorisée.

C'est ce que mentionne l'expert en la matière Guy Millette, qui recommande aux consommateurs de manger les fruits idéalement lors des saisons durant lesquelles ils sont les plus frais.

Monsieur Millette indique que plus ils sont cueillis tôt, plus ils auront de la difficulté à mûrir, un problème courant dans l'industrie en raison des importations.

Écoutez Guy Millette, vice-président exécutif de Courchesne Larose, expliquer le tout, mercredi, à La commission avec Nathalie Normandeau et Frédéric Labelle.

«En Amérique du Nord, malheureusement, l'industrie des fruits et légumes est très orientée vers le côté cosmétique des produits. On va acheter une pomme en Europe, la plupart du temps, les pommes sont dans une caisse qui n'auront jamais été lavées ni brossées.»

Guy Millette

