Le goût des fruits a-t-il changé?

L'Amérique du Nord fait mauvaise figure en ce qui concerne la qualité des fruits qu'on y importe, d'abord et avant tout parce que leur esthétique est priorisée.

C'est ce que mentionne l'expert en la matière Guy Millette, qui recommande aux consommateurs de manger les fruits idéalement lors des saisons durant lesquelles ils sont les plus frais.

Monsieur Millette indique que plus ils sont cueillis tôt, plus ils auront de la difficulté à mûrir, un problème courant dans l'industrie en raison des importations.

