Kesha, Lou-Adrianne Cassidy, Limp Bizkit ou encore The Lumineers: il y en aura pour tous les goûts au Festival d'été de Québec (FEQ) en juillet prochain.

Seul bémol: une annulation de dernière minute pour le 11 juillet a forcé le festival à refaire son affiche et sa promotion, sans qu'on sache, pour le moment, qui prendra part au spectacle sur la grosse scène ce soir-là.

Cette année a aussi été un défi pour le FEQ, souligne son directeur artistique Louis Bellavance, notamment au niveau du coût de plus en plus élevé pour accueillir des artistes de renom sur les plaines d'Abraham.

Écoutez Louis Bellavance, vice-président contenu, direction artistique de BLEUFEU, dévoiler la programmation à La commission, mercredi midi.