L'unité canadienne mise à l'épreuve

Jean-Marc Léger analyse un sondage révélant une poussée indépendantiste en Alberta (26 %), presque au niveau du Québec (30 %).

Contrairement au mouvement québécois, plus identitaire et organisé, le souverainisme albertain est économique, populiste et dirigé contre l'«influence de Toronto».

Le sondeur souligne une indifférence croissante de la jeunesse québécoise envers le Canada, contrastant avec l'hostilité des générations précédentes.

Écoutez Jean-Marc Léger, président de la maison de sondages Léger, expliquer le tout, jeudi à La commission.

