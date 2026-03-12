Une ligne rouge franchie

Nathalie Normandeau et Frédéric Labelle abordent d'abord l'ironie des coûts colossaux des opérations militaires américaines en Iran face aux besoins sociaux nationaux.

La discussion bifurque ensuite vers l'actualité municipale à Québec: le maire Bruno Marchand porte plainte contre un courtier immobilier pour une vidéo TikTok aux sous-titres diffamatoires le traitant de «malade mental».

Enfin, l'équipe prépare un débat sur la privatisation du transport collectif, à la suite des propos de Bernard Drainville à ce sujet.

Écoutez Les commissaires Nathalie Normandeau et Frédéric Labelle commenter l'actualité du jour, jeudi.