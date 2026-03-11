L’usage répété d’un téléphone cellulaire peut être à l’origine d’une «maladie professionnelle». C’est ce qu’a tranché le Tribunal administratif du travail dans une décision rendue récemment et rapportée par le journal Le Devoir.

La travailleuse en question était appelée à utiliser son téléphone cellulaire à longueur de journée afin d’accomplir ses tâches. Résultat, elle a développé une tendinite en plus de subir une déchirure du ligament.

Elle pourra désormais être indemnisée par la Commission des normes, de l’équité, de la santé et de la sécurité du travail, la CNESST.

Écoutez la réaction de Me Marc Boudreau, avocat en droit du travail, au micro de Nathalie Normandeau et Frédéric Labelle.

Est-ce que cela ouvre la porte à d’autres décisions du genre?