Avant-match Canadiens-Sénateurs

Ottawa traverse une excellente séquence offensive avec 22 buts marqués à leurs cinq derniers matchs.

Cole Caufield rate son premier match de la saison en raison d'un malaise nébuleux, possiblement lié à une blessure au dos ou à un virus.

Alexandre Texier remplace Caufield sur le premier trio aux côtés de Nick Suzuki et Juraj Slafkovský.

Jacob Fowler obtient le départ devant le filet après avoir été rappelé de Laval, tandis que Samuel Montembeault est laissé de côté sur la passerelle.

Martin St-Louis a manifesté de l'impatience en point de presse ce matin face aux questions répétitives sur la gestion de ses gardiens.

Oliver Kapanen a atteint le plateau des 20 buts cette saison, lui permettant de toucher un boni de performance de 250 000 $.