Écoutez l'intégralité de l'avant-match Canadiens-Sénateurs avec le descripteur Martin McGuire et l'analyste Dany Dubé.
Parmi les sujets abordés
-
Ottawa traverse une excellente séquence offensive avec 22 buts marqués à leurs cinq derniers matchs.
-
Cole Caufield rate son premier match de la saison en raison d'un malaise nébuleux, possiblement lié à une blessure au dos ou à un virus.
-
Alexandre Texier remplace Caufield sur le premier trio aux côtés de Nick Suzuki et Juraj Slafkovský.
-
Jacob Fowler obtient le départ devant le filet après avoir été rappelé de Laval, tandis que Samuel Montembeault est laissé de côté sur la passerelle.
-
Martin St-Louis a manifesté de l'impatience en point de presse ce matin face aux questions répétitives sur la gestion de ses gardiens.
-
Oliver Kapanen a atteint le plateau des 20 buts cette saison, lui permettant de toucher un boni de performance de 250 000 $.
-
Jake Evans connaît ses meilleurs moments de la saison au centre d'un trio complété par les jeunes Zachary Bolduc et Kirby Dach.