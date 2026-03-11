 Aller au contenu
Hockey
Avant-match Canadiens-Sénateurs

Jacob Fowler de retour devant le filet des Canadiens

le 11 mars 2026 20:17

Martin McGuire
Dany Dubé
Le hockey des Canadiens / Cogeco Média

Écoutez l'intégralité de l'avant-match Canadiens-Sénateurs avec le descripteur Martin McGuire et l'analyste Dany Dubé. 

Parmi les sujets abordés

  • Ottawa traverse une excellente séquence offensive avec 22 buts marqués à leurs cinq derniers matchs.

  • Cole Caufield rate son premier match de la saison en raison d'un malaise nébuleux, possiblement lié à une blessure au dos ou à un virus.

  • Alexandre Texier remplace Caufield sur le premier trio aux côtés de Nick Suzuki et Juraj Slafkovský.

  • Jacob Fowler obtient le départ devant le filet après avoir été rappelé de Laval, tandis que Samuel Montembeault est laissé de côté sur la passerelle.

  • Martin St-Louis a manifesté de l'impatience en point de presse ce matin face aux questions répétitives sur la gestion de ses gardiens.

  • Oliver Kapanen a atteint le plateau des 20 buts cette saison, lui permettant de toucher un boni de performance de 250 000 $.

  • Jake Evans connaît ses meilleurs moments de la saison au centre d'un trio complété par les jeunes Zachary Bolduc et Kirby Dach.

