 Aller au contenu
Économie
On puise dans les réserves stratégiques

400 millions de barils libérés pour stabiliser le prix à la pompe

par 98.5

0:00
8:00

Entendu dans

Lagacé le matin

le 12 mars 2026 07:27

Avec

Patrick Lagacé
Patrick Lagacé
Marie-Eve Fournier
Marie-Eve Fournier
400 millions de barils libérés pour stabiliser le prix à la pompe
La chronique financière de Marie-Eve Fournier / Cogeco Média

Pour contrer l'instabilité du prix de l'essence, l'Agence internationale de l'énergie libère 400 millions de barils de ses réserves stratégiques.

Si les prix à la pompe se stabilisent temporairement, l'effet domino touche déjà les entreprises, notamment les compagnies aériennes qui imposent des surcharges sur le carburant. 

Écoutez la chronique financière de Marie-Eve Fournier, jeudi, à Lagacé le matin

Autres sujets abordés: 

  • l'Office des transports du Canada (OTC) croule sous 100 000 plaintes de voyageurs; 
  • Loto-Québec maintient son rendement. 

Vous aimerez aussi

Rembourser la taxe sur l'essence: une idée bureaucratique et coûteuse?
Lagacé le matin
Rembourser la taxe sur l'essence: une idée bureaucratique et coûteuse?
0:00
7:03
Se lancer en affaires en 2026: un parcours du combattant
Radio textos
Se lancer en affaires en 2026: un parcours du combattant
0:00
25:46

Parce que vous voulez tout savoir!

Ne manquez rien de l’actualité, des chroniques ou moments forts de vos animateurs et émissions préférés.

En m’abonnant, j’accepte de recevoir des communications par courriel de Cogeco Média et de ses sociétés affiliées, y compris des nouvelles, des mises à jour, des activités et des concours. Vous pouvez vous désabonner en tout temps en utilisant le lien au bas de nos courriels ou en nous contactant par le biais de notre Politique en matière de protection des renseignements personnels. Veuillez noter, cependant, que nous pouvons continuer à vous envoyer des communications liées au service et d’autres communications non commerciales. Ce site est protégé par reCAPTCHA et la politique de confidentialité de Google et les les conditions d'utilisation s'appliquent.

Dernièrement dans Lagacé le matin

Voir tout
K. Maro en studio: un retour aux sources avec «Place de Lorient»
Rattrapage
Liban, résilience et nostalgie
K. Maro en studio: un retour aux sources avec «Place de Lorient»
Sanctionner les juges: «Je suis partisan des suspensions jusqu’à nouvel ordre»
Rattrapage
Les juges sont-ils intouchables au Québec?
Sanctionner les juges: «Je suis partisan des suspensions jusqu’à nouvel ordre»
Culture en péril: Régis Labeaume prône un investissement massif
Rattrapage
S'inspirer du modèle irlandais
Culture en péril: Régis Labeaume prône un investissement massif
André Dawson et le Temple de la renommée: une «claque» aux partisans montréalais
Rattrapage
Casquette sans logo
André Dawson et le Temple de la renommée: une «claque» aux partisans montréalais
Intelligence artificielle: une étude démontre des risques de violence réelle
Rattrapage
Quand les robots aident les criminels
Intelligence artificielle: une étude démontre des risques de violence réelle
«Plongée dans la manosphère»: «Je m'inquiète beaucoup pour l'avenir des femmes»
Rattrapage
Nouveau docu sur Netflix
«Plongée dans la manosphère»: «Je m'inquiète beaucoup pour l'avenir des femmes»
Sainte-Justine lance un appel aux adeptes du tricot
Rattrapage
Pour une bonne cause
Sainte-Justine lance un appel aux adeptes du tricot
Vignoble et spectacles: «Une avancée qui n'est pas parfaite» -Mario Pelchat
Rattrapage
Conflit avec la CPTAQ
Vignoble et spectacles: «Une avancée qui n'est pas parfaite» -Mario Pelchat
Prix de l’essence: pourquoi les réserves stratégiques ne changeront pas la donne
Rattrapage
90 jours de sécurité
Prix de l’essence: pourquoi les réserves stratégiques ne changeront pas la donne
«Pierre Poilievre est à la recherche de sa crédibilité internationale»
Rattrapage
Le chef conservateur en tournée aux États-Unis
«Pierre Poilievre est à la recherche de sa crédibilité internationale»
Missile américain sur une école en Iran: les dessous d'une bavure tragique
Rattrapage
Des renseignements périmés mènent à l'horreur
Missile américain sur une école en Iran: les dessous d'une bavure tragique
Liban: «Des gens ici ont peur que ça crée une guerre civile»
Rattrapage
Si le gouvernement s'oppose au Hezbollah
Liban: «Des gens ici ont peur que ça crée une guerre civile»
«On devrait être en mesure de rétablir la grande majorité des pannes jeudi»
Rattrapage
Verglas et électricité
«On devrait être en mesure de rétablir la grande majorité des pannes jeudi»
Nooran Rezayi: Y aura-t-il des accusations déposées contre des policiers?
Rattrapage
Jeune de 15 ans abattu à Longueuil
Nooran Rezayi: Y aura-t-il des accusations déposées contre des policiers?
Verglas et apocalypse: «Des phénomènes sont parfois plus compliqués à prévoir»
Rattrapage
Fiables ou pas, les prévisions météo?
Verglas et apocalypse: «Des phénomènes sont parfois plus compliqués à prévoir»