Conflit israélo-américain contre l’Iran

Allié des Russes, l'Iran a fourni, au cours des dernières années, des drones à Moscou pour l'aider dans sa guerre contre l'Ukraine. Cette dernière a, par conséquent, développé une expertise pour neutraliser les drones envoyés par le régime de Téhéran.

C'est cette expertise ukrainienne que les Américains sollicitent dans le cadre de leur conflit avec l'Iran.

Le président ukrainien, Volodymyr Zelensky, a par ailleurs confirmé mardi après-midi qu'il enverrait une délégation au Moyen-Orient pour prêter main-forte aux États-Unis.

Écoutez les explications de la chroniqueuse spécialisée en politique américaine, Valérie Beaudoin, au micro de Philippe Cantin.