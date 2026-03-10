Conflit israélo-américain contre l’Iran

Allié des Russes, l'Iran a fourni, au cours des dernières années, des drones à Moscou pour l'aider dans sa guerre contre l'Ukraine. Cette dernière a, par conséquent, développé une expertise pour neutraliser les drones envoyés par le régime de Téhéran.
C'est cette expertise ukrainienne que les Américains sollicitent dans le cadre de leur conflit avec l'Iran.
Le président ukrainien, Volodymyr Zelensky, a par ailleurs confirmé mardi après-midi qu'il enverrait une délégation au Moyen-Orient pour prêter main-forte aux États-Unis.
Écoutez les explications de la chroniqueuse spécialisée en politique américaine, Valérie Beaudoin, au micro de Philippe Cantin.
«Autour du mois d’août dernier, lorsque Volodymyr Zelensky s'est rendu à la Maison-Blanche, ils ont soumis une présentation qu'ils avaient préparée en disant : "Écoutez, nous voyons ce qui se dessine et nous pensons que vous allez avoir besoin de notre aide."»
Autres sujets abordés
- La situation dans le détroit d'Ormuz;
- Les récents sondages démontrent un faible appui de la population américaine à une intervention militaire au Moyen-Orient.