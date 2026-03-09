Coûts de l'énergie et inflation

Les marchés boursiers mondiaux ont ouvert dans le rouge lundi matin, chutant d'environ 1% en raison de l'escalade des craintes liées à la production pétrolière au Moyen-Orient.

Sébastien McMahon note que si les marchés se sont légèrement calmés au fil de la journée, la destruction d'infrastructures critiques en Arabie Saoudite et dans d'autres pays maintient les prix du pétrole aux alentours de 100$ le baril.

Écoutez Sébastien McMahon, stratège en chef chez IA groupe financier, analyser la chute des marchés boursiers mondiaux, lundi à La commission.