 Aller au contenu
Économie
Coûts de l'énergie et inflation

Turbulences boursières: l'impact mondial des tensions au Moyen-Orient

par 98.5

0:00
8:37

Entendu dans

La commission

le 9 mars 2026 13:01

Avec

Nathalie Normandeau
Nathalie Normandeau
Frédéric Labelle
Frédéric Labelle
Turbulences boursières: l'impact mondial des tensions au Moyen-Orient
La hausse du pétrole agit comme une taxe mondiale, alimentant l’inflation. / KanawatTH/ Adobe Stock

Les marchés boursiers mondiaux ont ouvert dans le rouge lundi matin, chutant d'environ 1% en raison de l'escalade des craintes liées à la production pétrolière au Moyen-Orient.

Sébastien McMahon note que si les marchés se sont légèrement calmés au fil de la journée, la destruction d'infrastructures critiques en Arabie Saoudite et dans d'autres pays maintient les prix du pétrole aux alentours de 100$ le baril. 

Écoutez Sébastien McMahon, stratège en chef chez IA groupe financier, analyser la chute des marchés boursiers mondiaux, lundi à La commission

Vous aimerez aussi

«Récompenses» de la carte de crédit: vous n'êtes probablement pas gagnant
Lagacé le matin
«Récompenses» de la carte de crédit: vous n'êtes probablement pas gagnant
0:00
10:05
Le contrat pour les sous-marins pourrait profiter à plusieurs entreprises
Le Québec maintenant
Le contrat pour les sous-marins pourrait profiter à plusieurs entreprises
0:00
5:55

Parce que vous voulez tout savoir!

Ne manquez rien de l’actualité, des chroniques ou moments forts de vos animateurs et émissions préférés.

En m’abonnant, j’accepte de recevoir des communications par courriel de Cogeco Média et de ses sociétés affiliées, y compris des nouvelles, des mises à jour, des activités et des concours. Vous pouvez vous désabonner en tout temps en utilisant le lien au bas de nos courriels ou en nous contactant par le biais de notre Politique en matière de protection des renseignements personnels. Veuillez noter, cependant, que nous pouvons continuer à vous envoyer des communications liées au service et d’autres communications non commerciales. Ce site est protégé par reCAPTCHA et la politique de confidentialité de Google et les les conditions d'utilisation s'appliquent.

Dernièrement dans La commission

Voir tout
«Les 50 nuances de Bernard Drainville»: le montage choc de Frédéric Labelle
Rattrapage
Populisme et émotions
«Les 50 nuances de Bernard Drainville»: le montage choc de Frédéric Labelle
Impasse en Iran: Donald Trump devant un bourbier stratégique
Rattrapage
10e jour du conflit
Impasse en Iran: Donald Trump devant un bourbier stratégique
Le litre à 2$: une menace imminente pour les consommateurs québécois
Rattrapage
Le détroit d'Ormuz sous haute tension
Le litre à 2$: une menace imminente pour les consommateurs québécois
Les enfants de demandeurs d'asile auront accès aux CPE
Rattrapage
La Cour suprême tranche
Les enfants de demandeurs d'asile auront accès aux CPE
Des musiques apaisantes pour chiens: y a-t-il de véritables effets?
Rattrapage
Pour combattre l’anxiété
Des musiques apaisantes pour chiens: y a-t-il de véritables effets?
Combien de jours peut-on laisser notre chat seul à la maison?
Rattrapage
La Suède a légiféré
Combien de jours peut-on laisser notre chat seul à la maison?
Les Russes aux Jeux parasportifs: faut-il boycotter l'événement?
Rattrapage
Cérémonie d'ouverture ce vendredi
Les Russes aux Jeux parasportifs: faut-il boycotter l'événement?
Bernard Drainville furieux contre la Cour suprême: «Je suis en tab***ak»
Rattrapage
Accès aux CPE par les demandeurs d’asile
Bernard Drainville furieux contre la Cour suprême: «Je suis en tab***ak»
Plus de décès que de naissances pour la deuxième année consécutive
Rattrapage
Données démographiques
Plus de décès que de naissances pour la deuxième année consécutive
Un premier vol nolisé doit rapatrier des Canadiens coincés au Moyen-Orient
Rattrapage
Nouvelles en rafales
Un premier vol nolisé doit rapatrier des Canadiens coincés au Moyen-Orient
500 médecins souhaitent tester des champignons magiques sur eux-mêmes
Rattrapage
Demande à Santé Canada
500 médecins souhaitent tester des champignons magiques sur eux-mêmes
«Soudainement, ça devient beaucoup plus difficile pour cet automne»
Rattrapage
Sondages difficiles pour le PQ
«Soudainement, ça devient beaucoup plus difficile pour cet automne»
CV de couple et enquêtes intrusives: les nouvelles exigences des propriétaires
Rattrapage
Crise du logement
CV de couple et enquêtes intrusives: les nouvelles exigences des propriétaires
À quelle fréquence changez-vous votre téléphone cellulaire?
Rattrapage
Obsolescence programmée et progrès technologique
À quelle fréquence changez-vous votre téléphone cellulaire?