Bouleversements mondiaux

Le conflit en Iran provoque une onde de choc économique immédiate au Québec, propulsant le prix du litre d'essence vers le haut et faisant chuter les marchés boursiers mondiaux.

Dans sa chronique économique économique, Marie-Eve Fournier souligne que l’impact de cette guerre se fait déjà sentir concrètement à la pompe avec une hausse d'environ 12 cents le litre.

Ce bond du prix du baril, qui a grimpé de 12% à 14% en une seule journée, risque de créer un effet domino sur l’ensemble de la chaîne de consommation.

Du transport de marchandises par camion et par bateau jusqu’au coût de l’épicerie, les consommateurs doivent s'attendre à une pression inflationniste accrue, alors que les indices boursiers à Toronto et aux États-Unis affichent déjà un recul inquiétant.

