L'acteur Timothée Chalamet a suscité la controverse lors d'une entrevue, où il a déclaré ne pas vouloir «sauver» le ballet ou l’opéra, des arts qu'il juge désuets.

Écoutez le correspondant à Hollywood Henry Arnaud faire le point sur la situation, mardi, au micro de la chroniqueuse culturelle Catherine Beauchamp.