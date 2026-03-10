 Aller au contenu
Arts qu'il juge désuets

Timothée Chalamet fait controverse avec une déclaration sur le ballet et l'opéra

par 98.5

le 10 mars 2026 15:42

Philippe Cantin
Catherine Beauchamp
Catherine Beauchamp

L'acteur Timothée Chalamet a suscité la controverse lors d'une entrevue, où il a déclaré ne pas vouloir "sauver" le ballet ou l’opéra, des arts qu'il juge désuets / Jordan Strauss / Invision / AP

L'acteur Timothée Chalamet a suscité la controverse lors d'une entrevue, où il a déclaré ne pas vouloir «sauver» le ballet ou l’opéra, des arts qu'il juge désuets.

Écoutez le correspondant à Hollywood Henry Arnaud faire le point sur la situation, mardi, au micro de la chroniqueuse culturelle Catherine Beauchamp.

«Je pense aussi que Timothée, il faut qu'il apprenne à se calmer un petit peu. C'était mal placé. C'était malvenu. On sait à quel point la danse classique l'opéra, ce sont des arts qui sont extrêmement difficiles. Mais en même temps, on est dans ce qu'on appelle les campagnes négatives des Oscars. C'est comme pour une élection présidentielle et que les opposants cherchent absolument à descendre le favori avec des aspects négatifs.»

Henry Arnaud

