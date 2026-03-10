Hydro-Québec mobilise 1 100 monteurs de lignes

Devant la menace d'un épisode de verglas historique, le sud du Québec se prépare à un arrêt quasi complet de ses activités.

Nicolas Lessard, de MétéoMédia, prévoit des accumulations allant jusqu'à 45 mm sur la rive nord de Montréal, craignant des conséquences lourdes sur le réseau électrique, rappelant la tempête d'avril 2023.

Hydro-Québec, par la voix de Cendrix Bouchard, annonce la mobilisation préventive de 550 équipes, soit 1 100 monteurs, tout en soulignant une hausse record des investissements en élagage pour limiter les pannes.

Les autorités recommandent fortement le télétravail et la prudence, alors que la fermeture des écoles semble inévitable.

