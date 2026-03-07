 Aller au contenu
Victoire de 4 à 3 face aux Kings

«Los Angeles était la meilleure équipe sur la glace ce soir» -Martin St-Louis

le 7 mars 2026 22:38

«Los Angeles était la meilleure équipe sur la glace ce soir» -Martin St-Louis
L'entraineur Martin St-Louis n'était pas entièrement satisfait de son équipe malgré la victoire. / La Presse Canadienne

Écoutez le sommaire de Martin McGuire et le point de presse de l'entraîneur Martin St-Louis à la suite de la victoire des Canadiens contre les Kings, samedi soir.

Les déclarations de Martin St-Louis:

  • «Tu regardes le résultat et tu penses que tout est beau, mais il faut être meilleur que ça [...] Il y a beaucoup de détails qu'on a manqués»
  • «On ne se cachera rien, Los Angeles était la meilleure équipe sur la glace ce soir»;
  • Sur l'indiscipline de son équipe: «C'est difficile de créer du momentum quand il faut que tu écoules trois pénalités»;
  • «Notre exécution n'était pas excellente, mais notre attitude et notre effort étaient là»;
  • «On a peut-être laissé des points sur la table dans les derniers matchs, mais ce soir on est allé en chercher deux qu'on ne méritait peut-être pas.»

