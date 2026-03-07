Le hockey des Canadiens

Les hommes de Martin St-Louis tenteront d’éviter de quitter la Californie avec une séquence de trois défaites consécutives alors que le Tricolore croisera le fer avec les Kings, samedi.

Si les performances des deux gardiens de but ont été pointées du doigt, les déboires de la brigade défensive expliquent également les résultats des deux derniers matchs, selon les analystes Martin McGuire et Dany Dubé.

Écoutez l'analyse d'avant-match de la rencontre Canadiens-Kings, samedi, avec Martin McGuire et Dany Dubé.