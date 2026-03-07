 Aller au contenu
Le CH espère sauver son voyage en Californie avec une victoire

le 7 mars 2026

Martin McGuire
Martin McGuire
Dany Dubé
Dany Dubé

Le CH espère sauver son voyage en Californie avec une victoire
Le hockey des Canadiens / Cogeco Média

Les hommes de Martin St-Louis tenteront d’éviter de quitter la Californie avec une séquence de trois défaites consécutives alors que le Tricolore croisera le fer avec les Kings, samedi.

Si les performances des deux gardiens de but ont été pointées du doigt, les déboires de la brigade défensive expliquent également les résultats des deux derniers matchs, selon les analystes Martin McGuire et Dany Dubé.

Écoutez l'analyse d'avant-match de la rencontre Canadiens-Kings, samedi, avec Martin McGuire et Dany Dubé. 

Autres sujets abordés:

  • Les performances du trio Bolduc-Evans-Dach;
  • La stratégie du DG des Kings lors de la date limite des transactions.

