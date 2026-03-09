Terrains inutilisés pour construire des logements

Plusieurs terrains appartenant à la ville et inutilisés seraient vendus à moindre coût à des organismes à but non lucratif dans le but de créer des logements abordables, a annoncé lundi la mairesse de Montréal.

Écoutez Laurent Levesque, président-directeur général de l’organisme UTILE, qui se consacre au logement étudiant et abordable, en discuter lundi au micro de l'animateur Philippe Cantin.