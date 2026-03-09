Terrains inutilisés pour construire des logements

Plusieurs terrains appartenant à la ville et inutilisés seraient vendus à moindre coût à des organismes à but non lucratif dans le but de créer des logements abordables, a annoncé lundi la mairesse de Montréal.
Écoutez Laurent Levesque, président-directeur général de l’organisme UTILE, qui se consacre au logement étudiant et abordable, en discuter lundi au micro de l'animateur Philippe Cantin.
«C'est une bonne nouvelle parce qu'il y a une deuxième orientation de la ville, et c'est d'éviter de dépendre des autres paliers de gouvernement pour certains de ces projets. Parce qu'on annonce un potentiel de 3000 logements à mettre en chantier en trois ans. Puis, on peut se le dire qu'avec les budgets provinciaux et fédéraux actuels, c'est très peu probable que ces unités de logement social soient financées par les gouvernements. Donc, il ne faut pas attendre après les autres paliers.»