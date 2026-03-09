Lightning-Sabres

Le Lightning de Tampa Bay et les Sabres de Buffalo ont disputé un match spectaculaire dimanche soir.

En tout, ce sont 102 minutes de pénalité qui ont été décernées pendant cette rencontre où 15 buts ont été marqués.

Ce sont finalement les Sabres qui l’ont emporté 8-7, ce qui leur a permis de décrocher la première place dans la division Atlantique.

Écoutez le chroniqueur sportif Jean-Michel Bourque faire le récit de ce match animé, lundi, au micro de Patrick Lagacé.

