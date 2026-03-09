Jeux parasportifs à Milan

Kalle Eriksson, para-athlète de 22 ans non-voyant, a remporté une médaille de bronze après une performance spectaculaire à l’épreuve de ski alpin.
Une performance qu’il a réalisée grâce à un accompagnant voyant, qui va lui indiquer les directions et les virages à prendre.
Écoutez le chroniqueur sportif Jean-Michel Bourque expliquer le fonctionnement de cette discipline, lundi, à l’émission Lagacé le matin.
