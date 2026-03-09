Un programme universitaire troublant

Les pratiques utilisées dans certains cours du programme de baccalauréat en psychosociologie des relations humaines enseigné à l’Université du Québec à Rimouski (UQAR) sont dénoncées par la communauté psychiatrique depuis plus de 15 ans.

Un reportage du journal La Presse nous apprend que les étudiants sont encouragés à raconter leurs traumatismes en public, à participer à des rituels symboliques ou encore à pratiquer le jeûne en forêt.

Malgré les alertes des psychiatres de la région sur l’état mental des étudiants qui sortent traumatisés de ce cursus, les cours ne semblent pas avoir été modifiés.

L’université aurait même déclenché une enquête externe à l’automne dernier au sujet des pratiques utilisées dans ce programme.

