Pratiques douteuse à l'UQAR

Les révélations publiées dans La Presse sur un programme dispensé à l'Université du Québec à Rimouski continuent de faire réagir.

Selon les informations du journal, les étudiants seraient incités à raconter leur traumatisme à la classe et à se livrer à des pratiques étranges qui ressemblent à des rites chamaniques.

Des psychiatres de la région ont sonné l’alarme pour dénoncer à quel point l’état mental de ces étudiants était affecté.

Écoutez l’ancien maire de Québec, Régis Labeaume, réagir à ce sujet, lundi, au micro de Patrick Lagacé.

Il pointe du doigt la rigidité de l’administration qui ne permet pas de flexibilité pour avoir une intervention rapide dans le système universitaire.