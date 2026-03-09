Services en obstétrique à Lac-Mégantic

Plusieurs régions du Québec connaissent présentement une découverture des services en obstétrique en raison du manque de personnel.

C’est le cas notamment à Lac-Mégantic, où le service d’obstétrique est fermé depuis octobre.

Les femmes enceintes doivent donc faire une heure et demie de route jusqu’à Sherbrooke pour se faire soigner, au risque d'altérer leur santé et celle du bébé.

Écoutez la Dre Anne Gaunvin-Meunier, chirurgienne à Lac-Mégantic, faire le point lundi à l'émission de Patrick Lagacé.