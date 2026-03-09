Mark Carney y songe

Le Canada pourrait-il emboîter le pas à l'Australie, qui interdit désormais l'accès aux réseaux sociaux aux moins de 16 ans?

Le premier ministre Mark Carney a affirmé vendredi dernier que le pays est actuellement en retard en matière de législation sur les préjudices en ligne et l'exploitation des enfants et qu'un rattrapage est nécessaire, incluant une réflexion sérieuse sur l'âge de la majorité numérique.

Toutefois, l'application d'une telle mesure représente un défi technique colossal, puisque la vérification de l'âge reposerait sur les plateformes elles-mêmes.

Entre la gestion des données personnelles sensibles et la facilité de contourner les contrôles grâce à l'intelligence artificielle ou à la reconnaissance faciale, le débat est loin d'être clos.

Écoutez le chroniqueur réseaux sociaux Frédéric Labelle faire le point dans ce dossier, lundi, à Lagacé le matin.

Autres sujets abordés