Un jeune de 13 ans perd la vie

Un groupe de jeunes cadets a été victime d’un terrible accident d'autobus samedi, alors qu’il circulait dans le secteur de Sainte-Rose-de-Watford, en Chaudière-Appalaches.

Un adolescent de 13 ans a été tué et 17 autres ont été blessés alors qu’ils circulaient sur une partie de la route réputée pour être dangereuse.

Élyse Fortin-Turgeon, résidente de la municipalité, a entendu l’incident et est allée porter secours aux jeunes apeurés en les accueillant dans son garage en attendant les secours.

Écoutez le témoignage d'Élyse Fortin-Turgeon, la résidente de Sainte-Rose-de-Watford qui est venue en aide aux jeunes accidentés, lundi, au micro de Patrick Lagacé.