Cérémonie d'ouverture ce vendredi

Les athlètes russes auront une délégation pour les Jeux parasportifs, qui débutent ce vendredi en Italie.

Le médaillé Philippe Gagnon explique que cette décision a été prise par un comité différent que celui qui gérait les Jeux de Milan en février dernier, indiquant qu'un appel au boycott a été lancé.

Écoutez Philippe Gagnon analyste et ancien athlète médaillé, parler du début des Jeux, vendredi, à La commission.

Il souligne que les épreuves pour personnes en situation de handicap sont éclipsées par celles qui se tiennent quelques semaines avant.

On en parle toutefois de plus en plus dans les médias, remarque-t-il surtout par rapport à il y a quatre ans.