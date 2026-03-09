Le vent tourne pour le géant de l'intelligence artificielle OpenAI.

Depuis une semaine, le mouvement #QuitGPT (ou #CancelGPT) prend une ampleur inattendue au Canada et ailleurs dans le monde.

De nombreux utilisateurs délaissent l'outil au profit de son rival, Claude, développé par la compagnie Anthropic.

Ce désamour massif découle d'un différend éthique majeur: alors qu'Anthropic a refusé de collaborer avec le Pentagone pour l'utilisation de l'IA dans des armes autonomes ou la surveillance de masse, OpenAI a accepté de conclure une entente avec le gouvernement américain.

Écoutez le chroniqueur réseaux sociaux Frédéric Labelle faire le point, lundi matin, à l'émission de Patrick Lagacé.