Économie provinciale

Le dernier budget de l’ère François Legault sera présenté le 18 mars prochain.

Le ministre des Finances, Eric Girard, prévoit un exercice budgétaire sobre et ciblé.

Il assure que les deux candidats à la chefferie de la CAQ ont été consultés avant de le rédiger.

