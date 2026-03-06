Hausse de la violence dans le grand Montréal?

Un homme dans la cinquantaine a été blessé par balle à Longueuil jeudi après-midi.

Il s'est présenté autour de 15h15 à l'hôpital Pierre Boucher, avec une blessure par arme à feu.

C'est ce qui a été annoncé par le Service de police de l'agglomération de Longueuil (SPAL).

