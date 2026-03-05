Recherché pour meurtre

Le SPVM a procédé à l'arrestation de Bryan Fuentes Gramajo, le criminel le plus recherché au Canada, dans la nuit de mercredi à jeudi.

L'homme était recherché depuis 2025 par la police de Toronto pour un meurtre qu'il aurait commis dans le secteur de Yorkdale. Les services policiers des deux métropoles ont collaboré pour arriver à mettre la main sur Fuentes Gramajo.

Maintenant arrêté, le service de police de Toronto poursuivra son enquête.

Écoutez Mélanie Dupont, commandante au SPVM, discuter de cette arrestation, jeudi, au micro de Nathalie Normandeau et de Luc Ferrandez.