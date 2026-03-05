Une affaire de famille

Institution incontournable du centre-ville de Montréal, le restaurant Ferreira Café célèbre ses 30 ans d'existence. Bien que l'établissement soit temporairement fermé pour des rénovations majeures, la famille Ferreira voit grand pour l'avenir.

Le fondateur, Carlos Ferreira, accompagné de ses filles Sandra et Claudia, revient sur trois décennies de gastronomie et d'amour pour le Portugal.

Écoutez la famille Ferreira discuter de l'évolution du restaurant et de ses projets d'avenir, jeudi, à Lagacé le matin animée par Catherine Brisson.