Un contrat historique pour un athlète québécois?

Le marché des transactions a été particulièrement actif dans la NBA, touchant plusieurs joueurs québécois.

Maxim P. Paquet souligne le virage jeunesse des Clippers de Los Angeles, qui ont acquis Bennedict Mathurin et Darius Garland.

Du côté du Thunder d'Oklahoma City, l'avenir de Luguentz Dort soulève des questions: en signant avec la puissante agence Clutch Sports, le Montréalais semble viser un contrat lucratif qui pourrait faire de lui l'athlète québécois le plus riche de l'histoire.

Enfin, l'expert revient sur le parcours difficile d'Anthony Davis, transféré aux Wizards, qualifiant la transaction originale de Luka Doncic de «pire de l'histoire».

Écoutez Maxim P. Paquet, expert basketball à Cogeco Média, jeudi, aux Amateurs de sports.