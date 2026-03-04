 Aller au contenu
Parmi les équipes de l'est qualifiées

«Les Canadiens sont la seule équipe qui a accordé 200 buts» -Dany Dubé

le 4 mars 2026 19:07

Mario Langlois
Mario Langlois
Martin McGuire
Martin McGuire

Les Canadiens ont déjà accordé 200 buts cette saison. / PC/John Woods

Après le revers de 7-5 des Canadiens de Montréal à San José, on cause du Tricolore et des 48 heures restantes avant la date butoir des échanges dans la Ligue nationale.

Écoutez Martin McGuire et Dany Dubé, présents en Californie, en discuter avec l'animateur Martin McGuire, aux Amateurs de sports.

Les sujets discutés

McGuire: «Les Sabres sont all-in. Le feu est pris dans la maison»;

McGuire: «Les joueurs se soucient de leurs familles. C'est une nouvelle réalité»;

Dubé: «Les Sabres sont définitivement affamés»;

McGuire: «Un joueur sexy que les Canadiens ont dans leurs cartes, c'est Arber Xhekaj»;

Dubé: «Les Canadiens sont la seule équipe de l'est - dans le portrait des séries - qui a accordé 200 buts en saison régulière»;

Dubé: «Slafkovsky ne connaît pas un bon retour depuis les olympiques»;

McGuire: «Les métronomes se sont fait battre à un contre un par des joueurs qui sortent leur rasoir au trois mois»;

McGuire: «Il n'y a pas assez intéressant sur le marché à la position de gardien de but».

Défaite contre les Sharks: «Un match de fous» -Jean-Michel Bourque
Défaite contre les Sharks: «Un match de fous» -Jean-Michel Bourque
