À l'approche de la date limite des échanges dans la LNH, le 6 mars à 15h00, le marché s'active particulièrement du côté des défenseurs.
Le marché en est actuellement un de «vendeurs» où les prix sont extrêmement élevés pour obtenir des joueurs, même pour de simples locations en vue des séries éliminatoires.
Autres sujets abordés
- Rocket de Laval: défaite contre le Crunch de Syracuse et retour possible au jeu du gardien Jacob Fowler ce week-end;
- Denis Shapovalov et Gabriel Diallo avancent à Indian Wells;
- Steven Butler de retour dans le ring.