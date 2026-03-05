 Aller au contenu
Hockey
Marché des transactions: «Présentement, les vendeurs font des affaires d'or»

par 98.5

le 5 mars 2026 05:48

À l'approche de la date limite des échanges dans la LNH, le 6 mars à 15h00, le marché s'active particulièrement du côté des défenseurs.

Le marché en est actuellement un de «vendeurs» où les prix sont extrêmement élevés pour obtenir des joueurs, même pour de simples locations en vue des séries éliminatoires.

Écoutez le chroniqueur sportif Jean-Michel Bourque faire le tour de l'actualité sportive, jeudi matin, à Lagacé le matin.

Autres sujets abordés

  • Rocket de Laval: défaite contre le Crunch de Syracuse et retour possible au jeu du gardien Jacob Fowler ce week-end;
  • Denis Shapovalov et Gabriel Diallo avancent à Indian Wells;
  • Steven Butler de retour dans le ring.

