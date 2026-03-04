Temps d'arrêt

 Aller au contenu
L'état-major des Canadiens peut-il reconsidérer l'évaluation de son club?

par 98.5 Sports

le 4 mars 2026 18:44

Mario Langlois
Les amateurs de sports / Cogeco Média

En ouverture de l'émission Les Amateurs de sports, l'animateur Mario Langlois souligne les signes d’immaturité et la frustration des joueurs des Canadiens de Montréal lors de la défaite de 7-5 contre les Sharks de San José, mardi soir.

On écoute l'animateur Mario Langlois en ouverture de l'émission Les Amateurs de sports.

Les sujets discutés

  • Mario Langlois s'interroge quant à l’évaluation du Tricolore par Martin St-Louis;
  • Les Canadiens, avec trois points sur six depuis la pause olympique, a accordé 13 buts en trois matchs;
  • On discute des transactions effectuées et des rumeurs touchant d'autres joueurs de la LNH.

